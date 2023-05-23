ДОХА, 23 мая — ПРАЙМ. Саудовская Аравия не отдает предпочтение Китаю перед другими странами, намерена сохранять экономическое партнерство как с Китаем, так и с США, заявил министр инвестиций королевства Халид аль-Фалих на Катарском экономическом форуме. Глава Минэнерго Саудовской Аравии раскритиковал МЭА за неверные прогнозы

"Мы не рассматриваем наши отношения с Китаем, как будто они отличаются от отношений с другими странами, к примеру, с Японией или другими. Мы рассчитываем развивать долгосрочное экономическое партнерство со всеми", — отметил он.

По словам аль-Фалиха, объем торговли королевства с Китаем равен его объему торговли с США и Евросоюзом вместе взятыми, и их торговое сотрудничество не связано только с энергетической сферой. При этом, сказал он, "США остаются и останутся крупнейшим инвестиционным партнером Саудовской Аравии в долгосрочном стратегическом партнерстве".

Министерство инвестиций Саудовской Аравии 11-12 июня организует совместно с Союзом арабских палат предпринимателей, Лигой арабских государств и Китайским советом по содействию международной торговле (CCPIT) бизнес-конференцию.