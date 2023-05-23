ВАШИНГТОН, 23 мая – ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на отсутствие договоренности с конгрессом по потолку госдолга. Дерипаска раскрыл, сколько банков не переживут долговой кризис в США

"Мы платим по счетам, у нас никогда в истории не было дефолта и никогда не будет", — сообщила она журналистам во вторник, комментируя отсутствие договоренностей и разногласия между президентом США Джо Байденом и спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти по повышению потолка госдолга.

Ранее во вторник Маккарти заявил, что только Байден ответственен за ситуацию, когда дефолт в стране может наступить в считанные дни. Он подчеркнул, что до предполагаемой даты, когда США не смогут платить по долгам без решения об увеличении предела заимствований, остается 9 дней.

Накануне Байден встречался с Маккарти в Белом доме, по итогам этих переговоров решения так и не было выработано. Более того, как пишут американские СМИ, в разговоре с однопартийцами за закрытыми дверями Маккарти сообщил, что исполнительная и законодательная власти нисколько не приблизились к сделке.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.