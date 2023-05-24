ПЕКИН, 24 мая — ПРАЙМ. Отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером госсовета КНР Ли Цяном.

"Принятые президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР решения определили стратегические ориентиры для наращивания взаимодействия в восьми приоритетных областях. По линии правительств России и Китая развернута скоординированная работа по выполнению договоренностей, достигнутых на высшем уровне", — сказал Мишустин.

По его словам, отношения России и Китая "находятся на беспрецедентно высоком уровне, характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением совместно отвечать на новые вызовы, которые связаны с усиливающейся турбулентностью на международной арене и незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада".

"Как говорят наши китайские друзья, единство позволяет сдвинуть горы", — отметил он.