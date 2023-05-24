ПЕКИН, 24 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 70% трансграничных расчетов между РФ и КНР уже проводятся в национальных валютах. Мишустин оценил уровень отношений России и Китая

"Уверен, в текущем году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов, но и превысим этот знаковый рубеж", — сказал он в ходе переговоров в Пекине с премьером госсовета КНР Ли Цяном.

Он отметил, что 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем уже проводятся в национальных валютах — рублях и юанях. Он подчеркнул, что стратегический характер приобрело сотрудничество в энергетической сфере:

"Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай, растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии", — добавил он.

Мишустин также напомнил о ряде крупных энергетических проектов с участием китайских компаний — "Сила Сибири", "Ямал-СПГ", "Арктик-СПГ 2", Амурский газохимический комбинат, комплекс газопереработки в Усть-Луге.

"Мы активно расширяем наше взаимодействие в области мирного атома", — добавил премьер РФ.

Он подчеркнул, что "в новых геополитических условиях особое значение приобретает развитие транспортно-логистических маршрутов, проходящих через российско-китайскую границу".

"Мы ускоряем развитие приграничной структуры и синхронизируем ее расширение. Это необходимо для увеличения грузоперезовок и дальнейшей торговли между Россией и Китаем", — сказал Мишустин.

В числе новых сфер для углубления коопераций с Китаем премьер РФ назвал авиастроение, судостроение, машиностроение, станкостроение, космические исследования.

"Используя накопленную нами солидную научную базу и производственный потенциал, мы совместно сможем обеспечить технологический суверенитет России и Китая", — сказал Мишустин.