МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля замедлилась до 8,2% с 10,1% месяцем ранее, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Нацбанк Белоруссии спрогнозировал уровень инфляции на ближайшие месяцы

Официальные данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) опубликует в среду, 24 мая, в 9.00 мск.

В 11.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии в мае. Эксперты ожидают, что показатель сократился до 93 пунктов с 93,6 пункта месяцем ранее.

В 17.30 мск управление энергетический информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 19 мая. Аналитики прогнозируют рост запасов на 0,8 миллиона баррелей, до 468,4 миллиона.

В 21.00 мск Федеральная резервная система (ФРС) США выпустит протокол своего майского заседания, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку до уровня 5-5,25% годовых.