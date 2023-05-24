МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Новой Зеландии в среду повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,5%, самого высокого уровня более чем за 14 лет, и повторил, что инфляция остается слишком высокой. При этом банк по-прежнему прогнозирует рецессию в этом году. В ФРС допустили рост ключевой ставки выше шести процентов

Решение Резервного банка Новой Зеландии соответствовало прогнозу 21 экономистов из 25, опрошенных Reuters. Повышение ставки РБНЗ в среду стало двенадцатым повышением подряд с октября 2021.

"Официальная денежная ставка должна оставаться на ограничительном уровне в обозримом будущем, чтобы обеспечить возвращение инфляции потребительских цен к годовому целевому диапазону 1%-3%.", — говорится в заявлении РБНЗ.