МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля замедлилась до 8,7% с 10,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Годовая инфляция в Японии выросла по итогам апреля

За апрель потребительские цены в стране выросли на 1,2%.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, прогнозировали годовую инфляцию на уровне 8,2%, а в месячном выражении — 0,8%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 7,8% после 8,9% месяцем ранее. За апрель цены по этому индексу выросли также на 1,2%.

Основной вклад в годовую инфляцию внес рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки (годовой рост цен на 19% после 19,1% месяцем ранее), на жилье и бытовые услуги (12,3% после 26,1%), а также на рестораны и отели (10,2% после 11,3% месяцем ранее).

Базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) ускорилась до 6,8% с 6,2% по итогам марта, достигнув максимума с марта 1992 года.