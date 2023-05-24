МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Минэкономразвития России и министерство коммерции Китая в ходе российско-китайского бизнес-форума в Пекине подписали меморандум об углублении сотрудничества в сфере торговли услугами, сообщается на сайте министерства. Мишустин оценил уровень отношений России и Китая

"Министерство экономического развития России и Министерство коммерции Китайской Народной Республики заключили меморандум об углублении сотрудничества в сфере торговли услугами "на полях" Российско-Китайского бизнес-форума в Пекине. Подписи под документом поставили министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр коммерции КНР Вань Вэньтао", — говорится в сообщении.

В частности, стороны договорились развивать такую торговлю услугами на региональном уровне, поощрять участие предприятий двух стран в различных выставках и ярмарках, направленных на развитие торговли услугами, а также стимулировать предприятия России и Китая к проведению совместных мероприятий в области образовательных, медицинских, финансовых, транспортных, строительных, технических, туристических, спортивных, информационных и других видов услуг.

Срок действия документа — три года. Контроль за выполнением его положений возложен на членов постоянной рабочей группы, созданной при подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двусторонней комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

"Меморандум, с одной стороны, стал продолжением ранее установленных договоренностей о наращивании двусторонней торговли услугами между нашими странами, а с другой — важным пунктом реализации плана развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, который в марте этого года подписали президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин", — прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Решетников.