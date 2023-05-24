МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Россия намерена укреплять связи с азиатскими, африканскими и латиноамериканскими государствами, заявил глава государства Владимир Путин. В Латинской Америке рассчитывают на помощь системы "Мир" в дедолларизации

Президент в среду выступил в режиме онлайн перед участникам проходящей в Московской области под эгидой Совбеза России международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Путин высоко оценил наличие у Москвы партнеров на разных континентах.

"Искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки", — отметил он, добавив, что Москва намерена продолжить укрепление партнерства.