МИНСК, 24 мая — ПРАЙМ. Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что потенциал наращивания белорусского экспорта в РФ огромный, стоит задача расширить региональный охват поставок. Аналитики ЕАБР ожидают ускорения темпов роста экономики Белоруссии

"Потенциал наращивания экспортных поставок в Россию огромен. Сегодня больше половины экспорта в Россию поставляется всего в пять ее регионов… Задача – расширить региональный охват поставок", — сказал Снопков, выступая в среду в белорусском парламенте.

Он пояснил, что наибольшие поставки идут в Москву и Московскую область, Смоленскую область, Санкт-Петербург, Татарстан, Брянскую область и Кемеровскую область.

"Предвосхищая вопрос зависимости от одного рынка, (хочу отметить, что – ред.) мировая практика показывает, что многие страны до 80% своей продукции поставляют в страны-соседи. Например, Канада — в США, Мексика – в США. Проблема не в зависимости от монорынка, а в долгосрочном закреплении на этом рынке", — подчеркнул первый вице-премьер.

Он отметил, что перед белорусскими производителями стоит задача по занятию ниш ушедших с российского рынка компаний. Первый вице-премьер подчеркнул, что Белоруссии удалось в разы увеличить свое присутствие на рынке России по седельным тягачам, тракторам, прицепам, холодильникам и другим товарам. Снопков заметил, что по некоторым товарам молочной группы белорусская доля на российском рынке составляет 90%.