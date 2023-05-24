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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230524/840669952.html
Индекс делового климата IFO в Германии снизился в мае
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Индекс делового климата в Германии снизился в мае до 91,7 пункта с 93,6 пункта в апреле, следует из сообщения исследовательского института IFO. Аналитики, опрошенные порталом... ПРАЙМ, 24.05.2023
экономика, новости, германия, индекс, деловой климат
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии снизился в мае до 91,7 пункта с 93,6 пункта в апреле, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 93 пунктов.