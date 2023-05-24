МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии снизился в мае до 91,7 пункта с 93,6 пункта в апреле, следует из сообщения исследовательского института IFO.

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МВФ обещает экономике Германии тревожное будущее

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 93 пунктов.