БРЮССЕЛЬ, 24 мая — ПРАЙМ. Постоянные тпредставители стран Евросоюза согласовали продление на год беспошлинного ввоза товаров с Украины, в том числе зерна, сообщили в представительстве председательствующей Швеции. Молдавские фермеры вышли на протест из-за украинского зерна

"Постпреды ЕС только что утвердили постановление, которое продлевает приостановку сбора всех таможенных пошлин, квот и защитных торговых мер на украинский экспорт в ЕС. Это поможет Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС и поддержать свою экономику", — следует из публикации в Twitter.

Отмечается, что перед вступлением решения в силу его должны утвердить на министерском уровне.

Европейский союз принял решение о ввозе украинской продукции без пошлин в 2022 году для помощи Киеву в увеличении объемов экспорта. Еврокомиссия также организвала сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна с Украины на мировые рынко, однако из-за логистических проблем агропродукция "застряла" в соседних странах ЕС, что привело к продовольственному кризису в регионе.

В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию, а затем вместе с Венгрией на фоне протестов местных фермеров заявила о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. За ними последовала и Словакия.

В итоге премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии просили Еврокомиссию вмешаться в кризис.