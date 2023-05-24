МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Турция, вопреки желанию партнеров по НАТО, продолжает поддерживать хорошие отношения с Россией, тем самым показав свою независимость от стран Запада и сделав Москве "большой подарок", пишет китайский портал Baijiahao. Турецкий гамбит: все ждут выборов, но не знают, какой пешкой пожертвуют

По мнению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара и Москва могут развивать сотрудничество, и это не касается других стран.

В статье напомнили, что Турция не только не ввела санкции против России, но и даже способствовала заключению зерновой сделки. Однако, по мнению США и других государств, Анкара стала большой брешью в "стене" НАТО, которую может использовать в своих интересах Москва. Поэтому Вашинтон не хочет, чтобы Эрдоган выиграл во втором туре президентских выборов.

"Однако некоторые аналитики считают, что независимо от того, пройдет ли переизбрание действующего турецкого президента гладко, в стране останется тот, кто будет призывать ее к независимости от НАТО, и влияние этого голоса немало. Благодаря ему Турция не будет полностью подчиняться приказам Соединенных Штатов", — отметил автор.

Он призвал Североатлантический альянс и США к сдержанности своих действий, чтобы не раздражать Москву, а также содействию мирным переговорам России и Украины.