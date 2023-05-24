ПЕКИН, 24 мая — ПРАЙМ. Китай готов продолжать поддерживать Россию в вопросах, касающихся основных интересов сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. The Hill: Байден не смог догадаться о хитром плане Путина и Си Цзиньпина

Китайский лидер в среду встретился с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Китай готов вместе с Россией продолжать твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся коренных интересов обеих сторон", — сказал председатель КНР. Его слова приводит Центральное телевидение страны.

Он подчеркнул, что Китай намерен продолжать укреплять сотрудничество с Россией в рамках ООН, ШОС, БРИКС и G20.

Си Цзиньпин также призвал стороны повышать уровень экономического, энергетического, торгового и инвестиционного сотрудничества, а такжи расширять гуманитарные обмены между Россией и Китаем.

По данным китайской таможни, товарооборот России и Китая по итогам 2022 года вырос на 29,3 процента, до рекордных 190,271 миллиарда долларов. Китай за этот период ввез в Россию товаров на 76,122 миллиарда долларов, что на 12,8 процента выше показателей 2021 года, поставки же из России в КНР выросли на 43,4 процента, до 114,149 миллиарда долларов.Глава КНР отметил, что Китай готов вместе с Россией и странами ЕАЭС продвигать сотрудничество по сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС.

"(Вместе) способствовать формированию более открытого регионального рынка, обеспечивать стабильность и бесперебойность глобальных цепочек производства и поставок и приносить ощутимую пользу странам региона", — сказал Си Цзиньпин.