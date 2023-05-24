2023-05-24T13:55:12+03:00
2023-05-24T13:55:12+03:00
2023-05-24T13:55:12+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230524/840671678.html
Захарова назвала глупостью планы Евросоюза ввести новые санкции
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Планы Евросоюза принять очередной пакет санкций абсурдны, Россия адаптируется и подготовит ответные меры, заявила офоциальный представитель МИД страны Мария Захарова. Еврокомиссия... ПРАЙМ, 24.05.2023
экономика, новости, россия, ес, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Планы Евросоюза принять очередной пакет санкций абсурдны, Россия адаптируется и подготовит ответные меры, заявила офоциальный представитель МИД страны Мария Захарова.
Еврокомиссия ранее заявляла, что 11-й пакет антироссийских ограничений будет направлен на противодействие обходу уже принятых санкций.
"Абсурд, глупость, безумие. Сколько бы они ни старались все это исполнить, придумать — для нас это ничего не изменит", — сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Россия смогла адаптироваться к новым реалиям, о чем свидетельствуют статистические данные.
По ее словам, Европа понимает, что средств давления на Москву больше нет, и чтго брюссель уже "бьет сам по себе".
Захарова добавила, что Россия намерена выверенно ответить на новые санкции Евросоюза.