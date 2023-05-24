МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Планы Евросоюза принять очередной пакет санкций абсурдны, Россия адаптируется и подготовит ответные меры, заявила офоциальный представитель МИД страны Мария Захарова. Лидер европейской страны пообещал не вводить санкции против России

Еврокомиссия ранее заявляла, что 11-й пакет антироссийских ограничений будет направлен на противодействие обходу уже принятых санкций.

"Абсурд, глупость, безумие. Сколько бы они ни старались все это исполнить, придумать — для нас это ничего не изменит", — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия смогла адаптироваться к новым реалиям, о чем свидетельствуют статистические данные.

По ее словам, Европа понимает, что средств давления на Москву больше нет, и чтго брюссель уже "бьет сам по себе".

Захарова добавила, что Россия намерена выверенно ответить на новые санкции Евросоюза.