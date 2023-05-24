МИНСК, 24 мая — ПРАЙМ. Первый заместитель министра экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что снижение поступления прямых инвестиций на чистой основе из ЕС в белорусскую экономику компенсировали дружественные страны. Путин подписал указ о поставках нефти дружественным странам

"Дружественные нам страны компенсировали сегодня падение (инвестиций – ред.) из Европейского союза", — сказал Чеботарь, выступая в белорусском парламенте в среду.

Он уточнил, что прямые инвестиции на чистой основе из стран ЕС снизились на фоне ухудшения отношений Минска с Западом, но они были полностью восполнены ростом инвестиций из дружественных стран. "Это страны "дальней дуги". Отмечаем рост более, чем в 1,7 раза. По первому кварталу, по-моему, 70 миллионов долларов объем инвестиций. В том числе отмечаем рост из стран Ближнего и Дальнего Востока. Кратный рост инвестиций отмечаем из Арабских эмиратов, Китая", — продолжил первый замминистра.

Он констатировал, что "есть определенная тенденция снижения общего объема иностранных инвестиций". "Но мы смотрим вглубь, на их качество. Так вот основную долю составляют прямые иностранные инвестиции. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе… здесь мы отмечаем рост: в прошлом году на 30%, и в этом году тенденция сохраняется", — сказал Чеботарь.

Он добавил, что в Белоруссии режим наибольшего благоприятствования для инвесторов сохраняется, и "цифры демонстрируют, что инвесторам это интересно".