МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Цены на продовольствие в Великобритании продолжают расти слишком быстро, несмотря на замедление инфляции, сообщил в среду телеканал ITV со ссылкой на главу британского минфина Джереми Ханта. В Британии указали на провал политики санкций против России

Ранее Бюро национальной статистики Великобритании сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам апреля замедлилась до 8,7% с 10,1% месяцем ранее. Годовой рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки при этом составляет 19%.

"Хотя тот факт, что инфляция теперь представляет однозначное число, является положительным, цены на продовольствие все ещё растут слишком быстро", — приводит телеканал слова министра.

Хант добавил, что в настоящее время власти работают над проблемой высокой продовольственной инфляции и обсуждают с производителями продуктов, фермерами и супермаркетами меры по снижению давления на сектор.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.