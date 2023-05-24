МИНСК, 24 мая — ПРАЙМ. Темпы поступления доходов республиканского бюджета Белоруссии позволяют финансировать государственные расходы в намеченных объемах, заявил первый замминистра финансов Дмитрий Кийко. Белоруссия намерена отказаться от доллара в торговле со странами ЕАЭС

"В части исполнения бюджета (в 2023 году – ред.) министерство финансов отмечает положительную динамику, у нас присутствует осторожный оптимизм. Темпы поступления по основным доходным источникам превышают плановые поступления, темп роста по сравнению с первым кварталом прошлого года сложился на уровне 130%", — сказал Кийко, выступая в среду в белорусском парламенте.

По его словам, во многом этому способствует восстановление экономики, объемов экспорта. "Поэтому у нас с определенным превышением идут поступления от платежей по внешнеэкономической деятельности. Поступает сверх плановых значений налог на добавленную стоимость, в пределах плановых – налог на прибыль, дивиденды от государственных предприятий. Есть, конечно, отдельные статьи доходов, по которым есть определенный недобор. Но в масштабах бюджета они не имеют определяющего значения. Это своего рода конъюнктурные доходные источники, которые зависят от физических и ценовых параметров", — сказал первый замминистра.

Он подчеркнул, что "формируемые доходы позволяют в полном объеме финансировать государственные расходы в заявленных объемах". Кийко уточнил, что уже по доходам республиканского бюджета план первого полугодия исполнен на 82%, а годовой план за первый квартал исполнен уже на 37%, по расходам — 56% и 26% соответственно. "Но первый квартал имеет инерционность по расходам, потому что заключаются еще соответствующие контракты, проводятся тендеры. Динамика расходов будет нарастать… Динамика поступления доходов позволяет нам финансировать заявленные расходы и обслуживать, осуществлять выплаты по государственному долгу", — подчеркнул Кийко. Он добавил, что "хорошо исполняются местные бюджеты, почти все – с профицитом".

"Формируемые в рамках исполнения бюджета доходные источники в настоящее время позволяют говорить и о финансировании в полном объеме государственной инвестиционной программы и местных инвестиционных программ", — сообщил первый замминистра.

Бюджет 2023 года сформирован с дефицитом в размере 1,3% к ВВП. Профинансировать его планируется за счет внутренних резервов, то есть бюджетных остатков, а также заимствований на внутреннем финансовом рынке Белоруссии и России, сообщал в конце декабря глава минфина республики Юрий Селиверстов.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и подавления протестов оппозиции против их итогов. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.