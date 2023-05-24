МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на кризис в мировой торговле, объем ВВП ЕврАзЭС сократился лишь на 1,6 процента, и, хотя за границей прогнозировали обвал, ничего такого не произошло. ЦБ: первичная адаптация экономики России к новым условиям во многом позади

"Цифры говорят о том, как развивается экономика тех стран, которые следуют другим принципам развития взаимоотношений. Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП Евразийского союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты там, так скажем, как у нас в народе говорят, за бугром, предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий. Ничего подобного не произошло, и уже явно не произойдет", — сказал он в своем выступлении на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

Президент также напомнил, что в ведущих экономиках ЕС, "минус показывают эксперты на текущий год".

"У нас сначала говорили плюс 0,7%, теперь уже 1,5, а может быть к 2%. И это очень о многом говорит", — добавил российский лидер.

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