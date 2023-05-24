МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ начнет ускоряться с мая, к концу года будет находиться в диапазоне 4,5-6,5%, говорится в материалах ЦБ. ЦБ намерен продлить право банков не раскрывать чувствительную информацию

"По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет увеличиваться с мая, по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета – осени 2022 года", — указывает регулятор.

При этом ЦБ сохраняет данный ранее прогноз по инфляции на конец года. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и будет находиться вблизи 4% в 2024 году и в дальнейшем", — отметили в Банке России.

Кроме того, в материалах ЦБ говорится, что Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в мае по сравнению с апрелем увеличились на 0,4 процентного пункта, до 10,8%.

"По данным опроса ООО "инФОМ", в мае 2023 года инфляционные ожидания на годовом горизонте несколько повысились. Их медианная оценка составила 10,8% (+0,4 процентного пункта к апрелю)", — привел данные регулятор.

Отмечается, что повышение инфляционных ожиданий в мае произошло только у респондентов без сбережений — до 11,6% с 11,2%, а у подгруппы со сбережениями они не изменились и составили 9,6%.

Наблюдаемая населением годовая инфляция в мае при этом снизилась: ее медианная оценка составила 14,1% против 14,9% месяцем ранее.