МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Инфляция в РФ за период с 16 по 22 мая составила 0,04%, с начала года цены выросли на 2,19%, следует из данных Росстата. Банк России спрогнозировал ускорение годовой инфляции с мая

В предыдущий отчетный период — с 11 по 15 мая — инфляция в России также составила 0,04%.

"За период с 16 по 22 мая 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,04%, с начала мая — 100,13%, с начала года — 102,19%", — говорится в сообщении Росстата.

За отчетный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,5%. В частности, огурцы подешевели на 11,8%, помидоры — на 7,3%, бананы — на 1,3%. В то же время капуста подорожала на 15,1%, морковь — на 5,1%, лук — на 3,6%, картофель — на 1,6%, свекла — на 2,5%, картофель — на 2,4%, яблоки — на 0,9%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 11 наименованиям. Сильнее всего подешевели яйца — на 2,1%, консервы мясные для детского питания и гречка — на 0,7%. Также снизились цены на рис — на 0,6%, подсолнечное масло — на 0,5%, молоко стерилизованное – на 0,3%, масло сливочное и творог – на 0,2%, баранину, молоко пастеризованное, сметану, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки разных сортов – на 0,1%.

Подорожали 17 наименований продуктов, сильнее всего курятина — на 1,8%, следом идет сахар — рост на 1,6%. Кроме того, выросла цена на полукопченые и варено-копченые колбасы и на черный чай — на 0,6%, колбасы вареные и вермишель — на 0,5%. Сосиски, сардельки, консервы овощные для детского питания, соль поваренная подорожали на 0,3%, маргарин, смеси сухие молочные для детского питания, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,2%. На мороженую рыбу, твердые, полутвердые и мягкие сыры, печенье, хлеб ржаной, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) цены выросли на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен зафиксирован на спички — на 0,3%, пасты зубные, сухие корма для домашних животных- на 0,2%, прокладки гигиенические, порошки стиральные, мыло туалетное — на 0,1%. Росстат также зафиксировал снижение цен на туалетную бумагу — на 0,5%, пеленки для новорожденных — на 0,4% и зубные щетки — на 0,2%.

Телевизоры за период с 16 по 22 мая подешевели — на 0,8% электропылесосы — на 0,7%, смартфоны — на 0,2%. Стоимость нового иностранного автомобиля выросла на 0,2%, отечественного — не изменилась. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,1%. Стоимость полета в салоне экономического класса увеличилась на 2,2%.

Росстат в период с 16 по 22 мая зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов. Так, аллохол подорожал на 0,5%, валидол — на 0,4%, корвалол — на 0,3%, анальгин и поливитамины — на 0,1%. Цены на комбинированные анальгетики снизились на 0,3%, ренгалин — на 0,1%.