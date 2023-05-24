МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за апрель снизилась на 53,6 миллиона рублей, или на 7,2%, и на 1 мая составила 695,5 миллиона рублей, сообщил Росстат. Мишустин оценил рост зарплат в России в 2022 году

"На 1 мая 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 695,5 миллиона рублей и по сравнению с 1 апреля 2023 года снизилась на 53,6 миллиона рублей (на 7,2%)", — говорится в сообщении.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 мая на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 158,3 миллиона рублей (22,8%), в 2022 году — 259,5 миллиона рублей (37,3%), в 2021 году и ранее — 277,7 миллиона рублей (39,9%).

С задержкой выплаты заработной платы на 1 мая столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 47,7%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 13,9%; строительство — 9,6%; образование — 1,4%.

В свою очередь, на добычу полезных ископаемых пришлось 7,8%; на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 7,7% работников; транспорт — 4%; научные исследования и разработки — 4%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 2,3%; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 0,8%.