МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Перспектива новых санкций в отношении российских алмазов ложится тяжелым бременем на индийский алмазный центр — город Сурат, который уже страдает от сокращения поставок и падения спроса, сообщает издание Economic Times. Грузинские власти обещали не допустить обхода санкций против России

"Если санкции сохранятся, то возникнет большая неопределенность с трудоустройством одного миллиона рабочих", — заявил Випул Шах, председатель совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), слова которого цитирует издание.

На долю индийского алмазного бизнеса приходится огранка 9 из 10 алмазов, добываемых в мире. В Индию импортируются российские алмазы, приобретаемые у группы "Алроса", на долю которой приходится 30% мирового производства необработанных алмазов.

Алмазообрабатывающие компании в Сурате начали испытывать затруднения из-за отсутствия необработанных алмазов из России в сочетании с падением спроса на фоне глобального экономического спада и растущих опасений по поводу глобальной рецессии.

"Сейчас спрос меньше, поэтому отрасль может справиться с ситуацией, несмотря на сокращение предложения алмазного сырья. Проблема возникнет, когда спрос возрастет", — добавил Випул Шах.

Поскольку не существует надежного метода определения места происхождения конкретного бриллианта, страны "Большой семерки" стремятся внедрить методы отслеживания для определения происхождения и сокращения движения российских алмазов на мировых рынках.

Лидеры "Большой семерки" по итогам саммита в Хиросиме в конце прошлой недели приняли заявление, в котором говорится, что ради сокращения дохода РФ от экспорта алмазов страны G7 продолжат сотрудничать в целях ограничения торговли и использования алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, и взаимодействовать с ключевыми партнерами, чтобы обеспечить эффективное выполнение будущих санкций, в том числе с помощью технологий отслеживания.

Правительство Великобритании 19 мая объявило о введении полного запрета на российские алмазы.