МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. В Херсонской области вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары на период военного положения, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

Соответствующий указ опубликован в телеграм-канале Сальдо. Госдума в первом чтении одобрила доступ МСП в новых регионах к господдержке

"В Херсонской области на период военного положения официально вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары", — написал губернатор.

Региональный Департамент промышленности и торговли разработает перечни продовольственных и непродовольственных товаров, на которые устанавливаются предельно допустимые цены, а также определит сами цены, уточнил он.

Предприятия розничной торговли будут обязаны придерживаться установленных цен. Контроль будут осуществлять органы управления муниципальных образований. За превышение регулируемых цен указом устанавливается административная ответственность: при первом нарушении — предупреждение, при повторном — штраф от 20 до 40 тысяч рублей (для физических и должностных лиц) и от 40 до 100 тысяч рублей либо приостановление деятельности торгового субъекта (для юридических лиц).