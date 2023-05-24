МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Участники майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США считают, что дальнейшее повышение учетной ставки регулятора стало менее целесообразным, следует из протокола майского заседания регулятора. Экономисты ожидают перехода ФРС США к понижению ключевой ставки в 2024 году

"При обсуждении перспектив политики, участники в целом согласились с тем, что в свете запаздывающих эффектов совокупного ужесточения денежно-кредитной политики и потенциального воздействия на экономику в результате дальнейшего ужесточения условий кредитования, степень целесообразности дополнительного увеличения целевого диапазона после этого заседания стала менее определенной", — говорится в документе.

Для определения будущих темпов повышения ставки ФРС будет принимать во внимание совокупное ужесточение собственной политики, запаздывание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события в целом.

При этом некоторые участники заседания отметили, что если экономика будет развиваться в соответствии с их текущими прогнозами, то дальнейшее ужесточение политики регулятора после этого заседания может не потребоваться.

По итогам майского заседания ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 5-5,25% годовых