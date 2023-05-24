МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Участники майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США считают, что дальнейшее повышение учетной ставки регулятора стало менее целесообразным, следует из протокола майского заседания регулятора.

Здание ФРС США

Экономисты ожидают перехода ФРС США к понижению ключевой ставки в 2024 году

"При обсуждении перспектив политики, участники в целом согласились с тем, что в свете запаздывающих эффектов совокупного ужесточения денежно-кредитной политики и потенциального воздействия на экономику в результате дальнейшего ужесточения условий кредитования, степень целесообразности дополнительного увеличения целевого диапазона после этого заседания стала менее определенной", — говорится в документе.

Для определения будущих темпов повышения ставки ФРС будет принимать во внимание совокупное ужесточение собственной политики, запаздывание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события в целом.

При этом некоторые участники заседания отметили, что если экономика будет развиваться в соответствии с их текущими прогнозами, то дальнейшее ужесточение политики регулятора после этого заседания может не потребоваться.

По итогам майского заседания ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 5-5,25% годовых