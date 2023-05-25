МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Американский государственный долг по итогам 2022 года был равен совокупной задолженности правительств следующих 13 крупнейших стран-должников и превышал российский в 107 раз, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных министерств финансов. У Пентагона попросили разъяснить риски дефолта для нацбезопасности

Расчеты проводились по данным национальных министерств финансов, для сравнения брался показатель совокупного прямого долга центрального (федерального) правительства на конец четвертого квартала 2022 года.

Госдолг США по итогам прошлого года достиг рекордной отметки в 31,42 триллиона долларов, а обязательства следующих тринадцати крупнейших должников на 23 миллиарда меньше — 31,4 триллиона долларов.

На втором месте в мире находится правительство Японии с долгом в 9,59 триллиона долларов, на третьем расположился Китай с 3,75 триллиона долларов. Правительство Британии задолжало 3,03 триллиона долларов, а итальянские центральные власти замыкают пятерку антилидеров с 2,88 триллиона долларов. Далее идут Франция, Индия, Германия, Испания, Канада, Бразилия, Южная Корея, Сингапур и Австралия — на них совокупно приходится 12,15 триллиона долларов.

В то же время российский госдолг по итогам прошлого года составил лишь 294,8 миллиарда долларов, что в 107 раз меньше американского, в 33 раза — японского, и в 13 раз — китайского.

Пока большинство стран не опубликовали данные по госдолгу за первый квартал 2023 года, но за первые три месяца этого года задолженность российского правительства сократилась на 15,2 миллиарда долларов, или на 5,2%. Об уменьшении также отчиталась Япония (-0,2%).

Одновременно госдолг США продолжил рост — на 0,1%, достигнув нового рекорда в 31,46 триллиона долларов и "пробив" законодательно установленный потолок. После этого министерство финансов страны применило чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций, а администрация США призвала конгресс поднять лимит возможной задолженности. Сейчас в стране идут дебаты о повышении потолка. Соглашение должно быть достигнуто к июню, иначе в стране произойдет первый с 1979 года дефолт.