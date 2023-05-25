МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ВВП США в первом квартале, согласно второй оценке, вырос на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста на 2,6% в четвертом квартале прошлого года, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года приблизился к рекорду

Соответствующий релиз бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует в четверг, 25 мая, в 15.30 мск.

В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 20 мая. Аналитики предполагают, что показатель увеличился на три тысячи — до 245 тысяч заявок.

В 9.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательную оценку роста ВВП страны за первый квартал. Аналитики ждут, что экономика страны за этот период снизилась на 0,1% в годовом выражении, как и показала предварительная оценка.