Доверие потребителей к экономике Германии поднялось на июнь
GfK: доверие потребителей к экономике германии выросдо до минус 24,2 пункта на июнь
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на июнь увеличился до минус 24,2 пункта с пересмотренного значения мая в минус 25,8 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ждали показатель на уровне минус 24 пункта после первоначального уровня мая в минус 25,7 пункта.