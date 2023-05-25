МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на июнь увеличился до минус 24,2 пункта с пересмотренного значения мая в минус 25,8 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. "Вампир в чесночном магазине": Бербок опозорилась в Саудовской Аравии

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ждали показатель на уровне минус 24 пункта после первоначального уровня мая в минус 25,7 пункта.