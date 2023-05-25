МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в первом квартале сократился на 0,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики ждут замедления роста ВВП США до двух процентов

Предварительная оценка предполагала снижение ВВП лишь на 0,1%.

С учетом сезонных корректировок показатель снизился на 0,3%, предварительная оценка предполагала нулевую динамику.

В четвертом квартале прошлого года рост ВВП страны составил 0,8% в годовом выражении, а с учетом сезонных корректировок экономика Германии, напротив, снизилась — на 0,5%.