Destatis ухудшил оценку по ВВП Германии в первом квартале
Destatis: ВВП Германии сократился на 0,5 процента в годовом выражении в первом квартале
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в первом квартале сократился на 0,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Предварительная оценка предполагала снижение ВВП лишь на 0,1%.
С учетом сезонных корректировок показатель снизился на 0,3%, предварительная оценка предполагала нулевую динамику.
В четвертом квартале прошлого года рост ВВП страны составил 0,8% в годовом выражении, а с учетом сезонных корректировок экономика Германии, напротив, снизилась — на 0,5%.