МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российско-белорусское Союзное государство является более продвинутой кооперацией, чем ЕврАзЭС, такая уникальная ситуация должна приниматься во внимание, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Евразийская интеграция началась "на кухне у Путина", заявил Лукашенко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве, отметил разные уровни интеграций в рамках ЕАЭС. ОН указал на присутствие Союзного государства России и Белоруссии, подчеркнув наличие "одного на двоих ядерного оружия".

"Он назвал это уникальной ситуацией. Он говорил именно о том, что это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так. Потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграция. А Союзное государство Россия — Беларусь на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕврАЗЭС", — прокомментировал его слова Песков.