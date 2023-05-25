МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российско-белорусское Союзное государство является более продвинутой кооперацией, чем ЕврАзЭС, такая уникальная ситуация должна приниматься во внимание, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Евразийская интеграция началась "на кухне у Путина", заявил Лукашенко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве, отметил разные уровни интеграций в рамках ЕАЭС. ОН указал на присутствие Союзного государства России и Белоруссии, подчеркнув наличие "одного на двоих ядерного оружия".

"Он назвал это уникальной ситуацией. Он говорил именно о том, что это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так. Потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграция. А Союзное государство Россия — Беларусь на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕврАЗЭС", — прокомментировал его слова Песков.