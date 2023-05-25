МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российская экономика прошла "дно" в ноябре прошлого года, сейчас уже в целом восстанавливается, при этом хорошо себя чувствует малый и средний бизнес, заявил старший управляющий директор — главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Путин заявил, что, вопреки прогнозам, обвала экономики России не произошло

"Наш вывод состоит в том, что экономика прошла "дно" в ноябре 2022 года. С ноября начинается достаточно быстрое восстановление, некоторые показатели начали восстанавливаться раньше, некоторые, как обороты бизнеса, отстают", — сказал он, выступая на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

Матовников отметил, что малый бизнес в России чувствует себя намного лучше крупного. "Если разделить наши компании на крупные и МСП, то именно крупные компании показывают отрицательные темпы роста. Компании МСП находятся в плюсе", — сказал он.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. Изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития — на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже ожиданий чиновников. По данным Росстата, ВВП РФ в 2022 году сократился на 2,1%.

По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году — в диапазоне 0,5-2%.