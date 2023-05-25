МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Индекс ожиданий немецких экспортеров существенно снизился в мае, приблизившись к негативной зоне, в которой он не был с ноября 2022 года, сообщает Институт экономических исследований IFO по итогам своего исследования. В Германии предрекли новую мировую войну из-за американских привилегий

По данным IFO, в мае индекс ожиданий экспортеров еще удерживался в позитивной зоне, но составил всего 1,8 пункта по сравнению с 6,5 пункта в апреле. В ноябре индекс находился в отрицательной зоне и составлял минус 3,7 пункта.

По словам главы отдела исследований института Клауса Вольрабе, на ожидания немецких экспортных компаний влияет повышение процентных ставок, сказывающееся на спросе. "Экспортной экономике Германии не хватает динамики", — добавил он.

Ожидания очень сильно различаются по отраслям немецких экспортных компаний: самые позитивные ожидания у производителей одежды (36,7 пункта) и напитков (25,9 пункта), а самые негативные — у производителей текстильной продукции (минус 20,7 пункта) и печатной продукции (минус 25,5 пункта).