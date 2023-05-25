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2023
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Мишустин заявил об укреплении отношений России и Китая
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Российски-китайские отношения укрепляются на фоне санкций и недружественных действий оппонентов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина. Глава... ПРАЙМ, 25.05.2023
экономика, новости, россия, китай, михаил мишустин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российски-китайские отношения укрепляются на фоне санкций и недружественных действий оппонентов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Глава правительства вернулся в Москву после официального визита в Пекин.
"Наши страны связывают исторические отношения дружбы и взаимного уважения. И сейчас они крепнут, несмотря на все санкции, на действия наших оппонентов", — сказал Мишустин.
По его словам, сторонам необходимо вывести партнерство на новый уровень. Премьер подчеркнул, что все ранее заключенные договоренности должны быть выполнены.