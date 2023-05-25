МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российски-китайские отношения укрепляются на фоне санкций и недружественных действий оппонентов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина. "Это кошмар": в Китае оценили последствия сотрудничества с Россией

Глава правительства вернулся в Москву после официального визита в Пекин.

"Наши страны связывают исторические отношения дружбы и взаимного уважения. И сейчас они крепнут, несмотря на все санкции, на действия наших оппонентов", — сказал Мишустин.

По его словам, сторонам необходимо вывести партнерство на новый уровень. Премьер подчеркнул, что все ранее заключенные договоренности должны быть выполнены.