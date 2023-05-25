МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Совет директоров Фонда "Сколково" принял результаты выполнения стратегических ключевых показателей эффективности (КПЭ) фонда за 2022 год. Средневзвешенный процент их исполнения составил 112,6 процентов.

"Совет директоров рассмотрел важные вопросы — о ключевых показателях эффективности и о бюджете. Команда фонда достигла поставленных КПЭ несмотря на очень сложный внешний контекст", — отмечает председатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров Фонда "Сколково" Игорь Шувалов.

По его словам, сегодня Фонд намерен сосредоточиться на поиске новых возможностей и новых партнёрств.

"Большие возможности связаны с взаимодействием с Правительством Москвы, в том числе — для формирования передовой городской среды и кампуса Сколтеха. Очень сильный партнер — Сбер, который активно занимается разработкой перспективных технологий, в создании и развитии которых также могут принимать более активное участие резиденты "Сколково", — подчеркивает глава совета директоров Фонда.

В 2022 году выручка резидентов "Сколково" увеличилась на 42 процента по сравнению с 2021 годом и составила 351,9 миллиардов рублей. Совокупный объем внебюджетных инвестиций в технологические компании составил 37,1 миллиардов рублей.

Число резидентов "Сколково" на конец прошлого года выросло на 9 процентов до 3500 компаний. По состоянию на 2022 год им удалось создать свыше 79 тысяч рабочих мест. Более 70 процентов стартапов имеют выручку, темпы роста выше среднего показали участники кластеров ИТ и Промтех. Объем уплаченных налогов в московский бюджет составил 20,1 миллиардов рублей.