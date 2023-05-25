МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 мая, увеличилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 229 тысяч, сообщило министерство труда страны. Голикова оценила уровень безработицы в России

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 245 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 242 тысячи.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели осталось на пересмотренном уровне предыдущей недели в 231,75 тысячи. Изначально показатель составлял 244,25 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 мая, снизилось на 5 тысяч с показателя предшествовавшей недели — до 1,794 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.