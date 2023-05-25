ЦБ: международные резервы России за неделю снизились до 589,3 миллиарда долларов
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 12 по 19 мая сократились на 1,7% и составили 589,3 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"Объем международных резервов по состоянию на 19 мая составил 589,3 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 10,2 миллиарда долларов США, или на 1,7%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.
На 12 мая показатель находился на уровне 599,5 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/state_regulation/20230525/840685502.html