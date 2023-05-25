ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что ожидает "в любой день" достижения договоренностей с Белым домом, которые бы позволили урегулировать долговой кризис и избежать суверенного дефолта. Маккарти заявил, что дефолта США не случится

В интервью телеканалу Fox News он не согласился с прогнозом президента Джо Байдена о "катастрофе", которая ждет американскую экономику в случае, если к началу июня законодательная и исполнительная ветви власти не договорятся о расширении лимитов заимствований.

"Я считаю, что сделать это можно в любой день. В конце концов у нас это получится. Но мы получим соглашение, которое достойно американского общества", — сказал Маккарти, который увязывает согласие палаты на повышение долгового потолка с согласием Белого дома на крупное сокращение бюджетных расходов.

Спикер признал, что сделка, над которой работают переговорщики его и Байдена, "не решит всех проблем", но станет первым шагом к сбалансированным государственным финансам. Маккарти добавил, что Байден "убрал много вещей со стола" переговоров.

По данным местных СМИ, обсуждаемый сторонами компромисс предполагает отмену потолка государственного долга до конца 2024 года.

На вопрос, ждет ли экономику США катастрофа, если к соглашению прийти не удастся, Маккарти ответил: "Нет, нет, мы знаем, что деньги поступают (в казну)".