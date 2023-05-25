ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Вашингтон готов ввести сакнции против любой организации, которая "помогает" Москве обходить ограничения, заявил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности Николас Берлинер. МИД прокомментировал заявление США о санкциях против Грузии

“Мы без сомнения выступим против организаций, независимо от страны их происхождения, которые помогают России”, — сказал он, комментируя антироссийский санкционный режим.

Берлинер добавил, что Белый дом ожидают шаги со стороны стран и юрисдикций для защиты от возможных американских ограничений.