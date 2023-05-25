МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Кабмин РФ одобрил поправки в Бюджетный кодекс, которыми предусматривается ряд ключевых новаций в бюджетном процессе, в частности закреплены нормативы распределения между бюджетами отдельных доходов, сообщила пресс-служба Минфина. Минфин не работает над изменением прогрессивной шкалы НДФЛ

"Правительство РФ одобрило поправки в Бюджетный кодекс, которыми предусматривается ряд ключевых новаций в бюджетном процессе. Поправки закрепляют в Бюджетном кодексе налог на сверхприбыль организаций за прошлые годы как один из видов доходов бюджета, который будет зачисляться по нормативу 100% в федеральный бюджет", — говорится в сообщении.

Кроме того, как указывает пресс-служба Минфина, законопроект на постоянной основе закрепляет за бюджетами регионов доходы, полученные от административных штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного, крупногабаритного транспорта по дорогам регионального, межмуниципального или местного значения и штрафов за нарушение режима повышенной готовности.

"Документ предлагает закрепить новые источники формирования дорожных фондов: для федерального дорожного фонда — доходы от использования государственного имущества по условиям концессионных соглашений, для региональных и муниципальных — плата в возмещение вреда дорогам, причиняемого тяжеловесным транспортом и штрафы за нарушение правил движения такого транспорта", — указано в сообщении министерства.

"Кроме того, вводится норма о безвозмездном оказании Федеральному казначейству услуг клиринговой организацией, центральным депозитарием, центральным контрагентом и биржей.

Для создания единой государственной системы интеграции данных о государственных финансах закрепляется требование о размещении в ГИС "Электронный бюджет" информации о финансовых и нефинансовых активах и обязательствах Российской Федерации, федеральных бюджетных и автономных учреждений", — добавляется в релизе.

Законопроект также объединяет все субсидии юридическим лицам в одну группу видов расходов бюджетной классификации. Это сократит сроки доведения субсидий до юридических лиц и снимет необходимость внесения изменений в сводную бюджетную роспись, заключили в Минфине.