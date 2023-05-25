БУДАПЕШТ, 25 мая — ПРАЙМ. Правительство Венгрии прогнозирует по итогам 2024 года рост ВВП страны в размере около 4%, ожидается также снижение дефицита бюджета, госдолга и инфляции, заявил министр финансов Венгрии Михай Варга. Глава МИД Венгрии назвал ожидаемый объем поставок газа из Азербайджана

"Цель правительства по-прежнему избежать спада экономики, мы стремимся, чтобы продолжился ее рост… В 2023 году мы планируем, что показатель роста составит 1,5%, но в 2024 году уже считаем возможным более высокий показатель экономического роста, оцениваем, что его ожидаемый размер составит около 4%", — сказал Варга на правительственном брифинге.

Глава минфина также сообщил, что в 2024 году правительство Венгрии ожидает снижения дефицита бюджета до 2,9%, госдолга до 66,7%, а годовой инфляции — до 6%.

Согласно ранее озвученным им прогнозам, в 2023 году дефицит бюджета ожидается на уровне 3,9%, а госдолг Венгрии составит 69,7%. Правительство страны также рассчитывает, что к декабрю 2023 года инфляция составит 9,2%, а цены на энергию перестанут расти с осени.

Ранее Центральное статистическое управление Венгрии сообщало, что ВВП страны за 2022 год вырос на 4,6%, а Варга отмечал, что этот показатель на 1 процентный пункт превышает средний рост ВВП по Евросоюзу. Годовая инфляция в Венгрии по итогам января и февраля 2023 года при этом превышала 25%.