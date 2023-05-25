МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что не ожидает дефолта в США. Маккарти заявил, что дефолта США не случится

"Я не ожидаю дефолта", — заявил он в интервью каналу CNN на вопрос журналистки о том, как Всемирный банк готовится к вероятному дефолту в США.

По словам Малпасса, подобные ситуации случаются раз в несколько лет, проблема заключается в законодательстве США.

"Если не повысить потолок госдолга, то случится дефолт. Это, на самом деле, нежизнеспособный выбор. Я выступаю за то, что в какой-то момент они бы выдохнули и изменили закон. Таким образом, лимит на траты будет установлен до того момента, как будет достигнут", — отметил Малпасс.

По его словам, он рад тому, что палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов. Теперь законопроект направлен на рассмотрение в контролируемый демократами сенат.

"Как минимум, одно дело сделано. Ведутся переговоры, это происходит каждые несколько лет, это цикл, который они проходят (каждый раз)", — сказал он.

По его мнению, необходимо принять меры по снижению расходов.

"Также необходимо найти способ ограничить рост расходов. Это извечный вопрос", — считает Малпасс.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.