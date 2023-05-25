ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Потенциальный дефолт США будет иметь значительные негативные последствия для вооруженных сил, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. У Пентагона попросили разъяснить риски дефолта для нацбезопасности

"Не может быть никаких сомнений в том, что, если бы мы объявили дефолт, не договорились о долговом потолке, то это бы имело очень значительные негативные последствия для готовности, боевого духа и потенциала вооруженных сил США, не говоря уже о международных репутационных издержках", — сказал он на пресс-конференции.