МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Армения активно развивают двусторонние отношения, товарооборот демонстрирует устойчивую динамику. Пашинян заявил о росте торговли Армении и стран ЕАЭС за 11 месяцев

"Двустороннее взаимодействие в различных областях продолжает активно развиваться. Отмечу, что наш товарооборот демонстрирует уверенную положительную динамику. В прошлом году он вырос на 83 с лишним процента, достиг 5 миллиардов долларов, за январь-март текущего года прибавил еще 1,5 миллиарда. Ну, если в таком темпе будет развиваться этот процесс, то мы, безусловно, явно перекроем и рекорд прошлого года", — сказал Путин в ходе встречи с Пашиняном в Кремле.