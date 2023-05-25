БУДАПЕШТ, 25 мая — ПРАЙМ. В Европе для поддержки экономики надо ввести правила, дающие преимущества европейским компаниям, наподобие тех, что приняли США, однако Брюссель не способен отстаивать европейские интересы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Венгрия не хочет, чтобы США ее поучали, заявил Орбан

"Американцы не предприняли никаких шагов назад относительно тех мер закона по снижению инфляции, которые однозначно негативно дискриминируют европейские предприятия. Очевидно, что это и было целью закона, чтобы американские предприятия получили преференции по сравнению с европейскими. Не надо этому удивляться или питать иллюзии, что госпожа фон дер Ляйен поедет в Вашингтон и устроит, чтобы такого не было — это такие наивные иллюзии", — сказал Сийярто на пресс-конференции.

По его словам, "необходимо принять такие же патриотичные меры, представляющие интересы европейской экономики, и правила, дающие преференции европейским компаниям здесь в Европе, как приняли в Америке для защиты своей экономики".

"Но пока хорошо видно, что Брюссель и Еврокомиссия к этому не готовы", — добавил Сийярто.

Глава венгерского МИД отметил, что в ответ на экономический кризис США приняли протекционистские меры, а Европа ввела антироссийские санкции. "Общее у этих ответных мер одно — они обе вредят европейской экономике", — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.

Европа, как отмечал венгерский премьер, пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность.