Глава МИД Венгрии Сийярто: Брюссель не способен отстаивать экономические интересы Европы
БУДАПЕШТ, 25 мая — ПРАЙМ. В Европе для поддержки экономики надо ввести правила, дающие преимущества европейским компаниям, наподобие тех, что приняли США, однако Брюссель не способен отстаивать европейские интересы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Американцы не предприняли никаких шагов назад относительно тех мер закона по снижению инфляции, которые однозначно негативно дискриминируют европейские предприятия. Очевидно, что это и было целью закона, чтобы американские предприятия получили преференции по сравнению с европейскими. Не надо этому удивляться или питать иллюзии, что госпожа фон дер Ляйен поедет в Вашингтон и устроит, чтобы такого не было — это такие наивные иллюзии", — сказал Сийярто на пресс-конференции.
По его словам, "необходимо принять такие же патриотичные меры, представляющие интересы европейской экономики, и правила, дающие преференции европейским компаниям здесь в Европе, как приняли в Америке для защиты своей экономики".
"Но пока хорошо видно, что Брюссель и Еврокомиссия к этому не готовы", — добавил Сийярто.
Глава венгерского МИД отметил, что в ответ на экономический кризис США приняли протекционистские меры, а Европа ввела антироссийские санкции. "Общее у этих ответных мер одно — они обе вредят европейской экономике", — сказал он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
Европа, как отмечал венгерский премьер, пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность.
https://1prime.ru/state_regulation/20230525/840689066.html