МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Недобросовестным исполнителем в сфере госзакупок в 2022 году был признан 36 661 участник — по сравнению с 2021 годом их число выросло на 20%, следует из сводного аналитического отчета о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц за 2022 год, опубликованного на сайте Минфина России. Госдума упростила процедуру госзакупок

"По состоянию на конец отчетного периода указанный реестр (реестр недобросовестных исполнителей — ред.) содержит 71 528 реестровых записей в отношении 36 661 участника закупок", — говорится в документе.

При этом в 2021 году в реестре недобросовестных исполнителей значилось 57 445 записей в отношении 30 493 участников закупок. Таким образом, за год число недобросовестных участников выросло на 20%.

Как поясняется в отчете, такие показатели обусловлены включением в реестр новой реестровой записи при признании недобросовестности участника закупки в отношении одной конкретной закупки, при этом один участник может быть признан недобросовестным одновременно по нескольким закупкам.

Там также отмечается, что за уклонение от заключения контракта на закупку значится 21 836 записей, а за неисполнение или исполнение ненадлежащим образом обязательств по контракту (расторжение контакта) значится 49 692 записи.