ВАШИНГТОН, 26 мая — ПРАЙМ. Министры торговли США и КНР Джина Раймондо и Ван Вэньтао в ходе состоявшейся в четверг в Вашингтоне очной встречи обсудили вопросы торговых отношений и области потенциального сотрудничества между странами, говорится в распространенном заявлении американского минторга. Компании Маска Neuralink разрешили испытать чипы для мозга на людях

"Министры откровенно и предметно обсудили вопросы, затрагивающие торговые отношения между США и Китаем, включая общую атмосферу в обеих странах для торговли и инвестиций, а также области потенциального сотрудничества", — следует из заявления.

В ходе встречи, как отмечается, американский министр выразила обеспокоенность касательно недавней волны мер, принятых властями КНР в отношении работающих в стране компаний США. "Данная встреча стала частью постоянных усилий по поддержанию открытыми линий связи и ответственному управлению нашими отношениями", — проинформировали в минторге.

По итогам состоявшихся контактов глава минторга США выразила готовность и далее развивать взаимодействие в продолжение контактов лидеров двух стран, состоявшихся на Бали в ноябре 2022 года.