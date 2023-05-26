МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Япония вводит в рамках нового пакета санкций против России запрет на экспорт для Фонда перспективных исследований (ФПИ), Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС), ВНИИ "Сигнал". Всего под ограничения попали 17 физических лиц и 78 организаций, говорится в обнародованном бюллетене Правительства Японии.

Документ опубликован в пятницу, 26 мая, на официальном сайте правительственных документов.

В список к запрету на экспорт также попали НПК "Технологический центр", ФГУ ФНТ НИИСИ РАН, ООО "Информационные технологии Папилон".

Запрет на экспорт вступит в силу с 2 июня текущего года, отмечается в заявлении правительства.

Под запрет попадают вводится на экспорт ряда товаров, которые могут способствовать укреплению промышленной базы Российской Федерации.

Также Япония вводит запрет на предоставление строительных и инженерных услуг.

Под санкции попали авиазаводы "Урал", "Сокол", "Комсомольск на Амуре", Иркутск", конструкторское бюро машиностроения, ОДК "Сатурн".

ФИЗЛИЦА

Что касается физических лиц, то в новый список санкций попал генеральный директор концерна "АЛМАЗ-АНТЕЙ" Яна Новикова, а также представители командования ВС РФ.

Персональные санкции введены против 7 физических лиц из новых регионов, в том числе ЛНР и ДНР.

Как уточняет МИД Японии, в отношении указанных физических и юридических лиц будет осуществлена заморозка счетов, если такие будут обнаружены в стране.