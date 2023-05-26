Япония вводит новый пакет санкций против российских компаний
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Япония вводит в рамках нового пакета санкций против России запрет на экспорт для Фонда перспективных исследований (ФПИ), Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС), ВНИИ "Сигнал". Всего под ограничения попали 17 физических лиц и 78 организаций, говорится в обнародованном бюллетене Правительства Японии.
Документ опубликован в пятницу, 26 мая, на официальном сайте правительственных документов.
В список к запрету на экспорт также попали НПК "Технологический центр", ФГУ ФНТ НИИСИ РАН, ООО "Информационные технологии Папилон".
Запрет на экспорт вступит в силу с 2 июня текущего года, отмечается в заявлении правительства.
Под запрет попадают вводится на экспорт ряда товаров, которые могут способствовать укреплению промышленной базы Российской Федерации.
Также Япония вводит запрет на предоставление строительных и инженерных услуг.
Под санкции попали авиазаводы "Урал", "Сокол", "Комсомольск на Амуре", Иркутск", конструкторское бюро машиностроения, ОДК "Сатурн".
ФИЗЛИЦА
Что касается физических лиц, то в новый список санкций попал генеральный директор концерна "АЛМАЗ-АНТЕЙ" Яна Новикова, а также представители командования ВС РФ.
Персональные санкции введены против 7 физических лиц из новых регионов, в том числе ЛНР и ДНР.
Как уточняет МИД Японии, в отношении указанных физических и юридических лиц будет осуществлена заморозка счетов, если такие будут обнаружены в стране.
https://1prime.ru/state_regulation/20230526/840690120.html