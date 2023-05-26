МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Доходы и расходы населения в США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с мартом, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Число заявок на пособие по безработице в США выросло к 20 мая

Статистика будет опубликована в релизе бюро экономического анализа министерства торговли в пятницу, 26 мая, в 15.30 мск.

В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в мае упал до 57,7 пункта с 63,5 пункта в апреле, как и показала предварительная оценка.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число сократилось на 11 — до 575 агрегатов.