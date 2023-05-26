АСТАНА, 26 мая — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана повысил прогноз роста ВВП республики в текущем году до 4,2-5,2%, сообщила пресс-служба ведомства. Власти Венгрии спрогнозировали рост ВВП страны в 2024 году

"Прогноз по росту экономики Казахстана на 2023 год улучшен. В текущем году рост ВВП ожидается на уровне 4,2-5,2%, прогнозы на 2024-2025 гг. сохраняются на уровне 3,5-4,5%", — говорится в сообщении пресс-службы. В декабре ЦБ прогнозировал, что экономика республики в 2023 году вырастет на 3-4%.

В пресс-релизе поясняется, что повышению прогноза на текущий год способствовали увеличение госрасходов и ожидания более высокого внешнего и внутреннего спроса. "При этом положительная динамика импорта на фоне фискального стимулирования, а также сдерживающие денежно-кредитные условия будут стабилизировать рост ВВП. Риски прогноза ВВП связаны с более низким спросом на экспортируемую… продукцию на фоне риска мировой рецессии, давлением на рынке нефти и возможными проблемами доступа… экспорта к международным рынкам", — отмечается в сообщении.

Также регулятор обновил прогноз инфляции с учетом планируемого повышения предельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и фактического роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), а также более высокого фискального импульса. "Так, в базовом сценарии в текущем году годовая инфляция прогнозируется в пределах 11-14%, в 2024 году – 9-11%, в 2025 году – 5,5-7,5%. Косвенный вклад повышения цен на ГСМ и ЖКУ в индекс потребительских цен в 2023-2024 гг. оценивается Национальным банком в пределах 1-2,5 процентного пункта", — сообщил ЦБ.

Тем не менее, согласно пресс-релизу, понижательная динамика инфляции продолжится, и этому будут способствовать снижение мировых цен на продовольствие и монетарные условия, которые по мере снижения годовой инфляции начинают приобретать сдерживающий характер. Также ожидается продолжение замедления внешней инфляции и инфляционных ожиданий, при планируемой консолидации бюджета и возвращении к соблюдению бюджетных правил в 2024-2025 годов.

Инфляция в Казахстане по итогам прошлого года составила 20,3%, по итогам февраля 2023 года ускорилась до 21,3%, но к началу мая замедлилась до 16,8%.