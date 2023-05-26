МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Экономическая рецессия в Великобритании устраивает главу британского минфина Джереми Ханта, если это необходимо для снижения инфляции, заявил он в интервью телеканалу Sky News. Годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 8,7 процента

Британский центробанк (Банк Англии) 11 мая повысил учетную ставку до 4,5% с 4,25% годовых, сейчас она на максимальном уровне с октября 2008 года. И регулятор готов повысить ее еще больше в случае роста инфляционного давления.

"Да, потому что инфляция – это источник нестабильности", — ответил глава ведомства на вопрос журналиста, устраивает ли Ханта политика ЦБ, который готов сделать что угодно для того, чтобы снизить уровень инфляции, пусть даже это потенциально приблизит рецессию.

Тем временем сам британский центробанк ожидает резкого падения инфляции в стране с начала лета, а его глава Эндрю Бейли говорил тому же Sky News, что в феврале экономика балансировала "на лезвии ножа" и могла войти в рецессию, однако сейчас он "немного более оптимистичен".

По последним данным, годовая инфляция в Великобритании (по итогам апреля) замедлилась до 8,7% с 10,1% месяцем ранее. А ВВП страны в прошлом квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении всего на 0,2%, а в квартальном — на 0,1%.

Рецессия означает два квартала подряд снижения экономики. Британский ЦБ ранее, в частности, прогнозировал, что по итогам текущего квартала уровень ВВП страны опустится на 0,7%, но в середине мая пересмотрел свою оценку, на основе фактически складывающейся ситуации, и теперь ожидает околонулевой динамики.